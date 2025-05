VIDEO | Veerman blijft met Ajax bezig: "Helemaal niets in Amsterdam"

PSV is zondagmiddag voor de 26ste keer landskampioen geworden. De spelers vierden het feestje al op het Rotterdamse Kasteel met de supporters en deden dit 's avonds ook nog even in het Philips Stadion.

PSV was in Rotterdam met 1-3 te sterk voor Sparta en behaalde daarmee de 26ste landstitel in de clubhistorie. Ivan Perisic opende de score voor de Eindhovenaren, terwijl Luuk de Jong in de tweede helft PSV opnieuw op voorsprong zette. Malik Tillman gooide de wedstrijd in het slot met de derde treffer voor de ploeg van Bosz.