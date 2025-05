VIDEO | Veerman steekt Ajax de gek aan met shirt FC Groningen

Een opmerkelijke kledingkeuze met een duidelijke knipoog: het was immers Blokzijl die vorige week in de blessuretijd de 2-2 tegen Ajax binnenkopte. Dankzij die late gelijkmaker verspeelde Ajax kostbare punten, waardoor PSV de koppositie weer overnam en uiteindelijk de landstitel veiligstelde.

Veerman laat daarmee weinig aan de verbeelding over. In Amsterdam zal zijn kledingkeuze niet bepaald in goede aarde vallen. Met het shirt van Blokzijl lijkt hij de Ajacieden nog eens fijntjes te herinneren aan hun rol in de titelrace, of beter gezegd: het weggeven ervan.