'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
VIDEO | 'Vent in Feyenoord-shirt wil klappen en gaat naar Ajax'

Arthur
Vent in Feyenoord shirt verschijnt bij Ajax
Vent in Feyenoord shirt verschijnt bij Ajax Foto: © Instagram

Sociale-media-influencer Thomas Melchior, beter bekend als de Sportwettensheriff, waarschuwt anderen voor sportgokken, maar hij kent de duistere kanten uit eigen ervaring. Jarenlang was Melchior verslaafd aan sportweddenschappen en verdampte hij in zo’n dertien jaar meer dan €800.000. Zijn verslaving escaleerde uiteindelijk tot fraude en diefstal, wat hem een gevangenisstraf van 5,5 jaar opleverde. 

Daarnaast laat Melchior een andere kant van sport zien: de rivaliteit tussen clubs. Voor de grootste rivaliteit in Nederland stond hij in een Feyenoord-shirt bij Ajax voor het stadion. Een sociaal experiment voor de views, maar met een duidelijke boodschap: het is niet raadzaam om met een Feyenoord-shirt richting de Johan Cruijff ArenA te gaan, ook niet als 'verloren weddenschap'. Zelfs de politie kan dan niet voor je veiligheid instaan, lieten zij weten.

Vermoedelijk had de Duitse influencer een paar klappen kunnen verwachten als hij was doorgegaan met wat hij vóór al zijn waarschuwingen van plan was. Gelukkig voor hem ging het dit keer goed. Hieronder de beelden:

