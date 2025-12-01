Ajax historie & oud-spelers
VIDEO | Voormalig Ajax-talent pakt hoofdrol bij Club Brugge
Dani van den Heuvel Foto: © BSR Agency
Dani van den Heuvel heeft zondag een competitiedebuut voor Club Brugge gemaakt om niet snel te vergeten. De voormalig doelman van Ajax stopte een penalty tegen Royal Antwerp.
Van den Heuvel kwam na rust in de ploeg voor Simon Mignolet en maakte zo zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League. Tien minuten voor tijd kon de 22-jarige Nederlander zich onderscheiden toen hij de strafschop van Farouck Adekami pakte. Helaas voor Club Brugge en Van den Heuvel werd het in extremis alsnog 0-1 voor Antwerp.
Van den Heuvel speelde van 2017 tot 2020 in de jeugdopleiding van Ajax voor hij naar het Engelse Leeds United vertrok. Vorig jaar maakte hij vervolgens de overstap naar Club Brugge.
