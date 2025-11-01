VIDEO | Vuurwerk en fakkels in Johan Cruijff ArenA voor Paddy

Tijdens het duel tussen Ajax en SC Heerenveen werd de eerste helft tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerk op de Zuidtribune. De rookontwikkeling was enorm, maar de reden was duidelijk: een emotioneel eerbetoon aan de veel te jong overleden Ajax-fan Patrick ‘Paddy’ Overeem.

De scheidsrechter kon niets anders dan het spel tijdelijk onderbreken terwijl supporters hun respect betuigden. Na dertig minuten spelen staken de fans op Zuid de nodige fakkels aan en ontvouwde zich een prachtig doek ter nagedachtenis aan Paddy, een dappere strijder en echte Ajax-supporter die slechts dertig jaar oud werd. Het moment was zowel indrukwekkend als ontroerend.

Ondertussen werd de wedstrijd hervat en wist Ajax op voorsprong te komen. Mika Godts tekende voor het eerste doelpunt van de middag (1-0).