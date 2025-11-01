Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

VIDEO | Vuurwerk en fakkels in Johan Cruijff ArenA voor Paddy

Cherine
Vuurwerk als eerbetoon aan overleden Ajax-supporter Paddy.
Vuurwerk als eerbetoon aan overleden Ajax-supporter Paddy. Foto: © Pro Shots

Tijdens het duel tussen Ajax en SC Heerenveen werd de eerste helft tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerk op de Zuidtribune. De rookontwikkeling was enorm, maar de reden was duidelijk: een emotioneel eerbetoon aan de veel te jong overleden Ajax-fan Patrick ‘Paddy’ Overeem.

De scheidsrechter kon niets anders dan het spel tijdelijk onderbreken terwijl supporters hun respect betuigden. Na dertig minuten spelen staken de fans op Zuid de nodige fakkels aan en ontvouwde zich een prachtig doek ter nagedachtenis aan Paddy, een dappere strijder en echte Ajax-supporter die slechts dertig jaar oud werd. Het moment was zowel indrukwekkend als ontroerend.

Ondertussen werd de wedstrijd hervat en wist Ajax op voorsprong te komen. Mika Godts tekende voor het eerste doelpunt van de middag (1-0).

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jacob Trenskow en Kenneth Taylor

Taylor chagrijnig over beslissing scheids: "Daar komt de goal uit"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

Ajax komt zeer matig voor de dag en wint niet van SC Heerenveen

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd