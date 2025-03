VIDEO | Wauw! Ajax-fans staan stil bij 125-jarig bestaan van club

Ook de teksten 'AFC Ajax' en '1900 - 2025' verschenen op de tribunes. Ajax staat tegen AZ stil bij de oprichting van de club, op 18 maart 1900. De Amsterdamse ploeg nodigde diverse oud-spelers uit voor het duel en draagt een speciaal jubileumtenue.

Coach Francesco Farioli gaf voorafgaand aan het duel al aan dat hij zin had in het bijzondere duel. "Het is al een speciale wedstrijd, met deze atmosfeer. Er is geen motivatie nodig." De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begon door het vuurwerk wat na de sfeeractie volgde wel later.