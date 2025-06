VIDEO | 'Weghorst bejegend in Euroborg door fans FC Groningen'

FC Groningen hun kans om Wout Weghorst te herinneren aan een pijnlijk moment uit het verleden. Toen de spits met Oranje het veld betrad en buiten het stadion oog in oog kwam te staan met fans, klonken er spottende gezangen richting de aanvaller: "Helemaal niets in Amsterdam."

De reactie van de Groningse aanhang komt niet uit het niets. Eerder dit seizoen liet Ajax de titel uit handen glippen in Groningen, waar het in de slotfase een voorsprong verspeelde. Weghorst, destijds in dienst van de Amsterdammers, verliet het veld zichtbaar gefrustreerd en rende na het laatste fluitsignaal als een speer richting de kleedkamers.

Dat moment bleef hangen in het collectieve geheugen van de Groningse supporters, die daar nu tijdens het bezoek van Oranje gebruik van maakten.