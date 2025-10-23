VIDEO | 'Weghorst moet lachen om Chelsea-fans en maakt gebaar'

Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Arthur
bron: Instagram
Wout Weghorst moet lachen om de Chelsea-fans
Wout Weghorst moet lachen om de Chelsea-fans Foto: © Instagram

De naam van Ajax heeft opnieuw een flinke deuk opgelopen in het Verenigd Koninkrijk. Na de 5-1 nederlaag tegen Chelsea trekken de Britse media harde conclusies: het huidige Ajax is volgens hen "geen schim" van de grootmacht die de club ooit was.

Al in de rust waren de commentaren meedogenloos. Een verslaggever van The Daily Mail schreef: "Nou, dat was leuk. Wout Weghorst (of 's*** Andy Carroll', zoals hij door Chelsea-supporters werd toegezongen) had een inzinking samen met een paar van zijn Ajax-teamgenoten."

Weghorst, die na de rode kaart van Kenneth Taylor de strijd fel aanging, kwam nadrukkelijk in beeld. In de helft waarin hij speelde kreeg hij een gele kaart, veroorzaakte een penalty en ging herhaaldelijk in de clinch met Chelsea-spelers. De supporters van de thuisploeg konden het niet laten om hem te plagen met een spotlied: "You are a s*** of Andy Carroll." Weghorst moest erom lachen en reageerde met een handgebaar richting het publiek.

