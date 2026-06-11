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VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

Bjorn

Het was een opvallend beeld na de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City. Wout Weghorst was de enige Oranje-international die nog langer doortrainde. 

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Weghorst besloot nog wat sprintjes te trekken bij een gevoelstemperatuur van 35 graden, terwijl de andere Oranje-internationals al druk bezig waren met handtekeningen uitdelen aan de fans. De Ajax-spits liet zich niet kennen en voerde de sprintjes volle bak uit. 

Weghorst is door bondscoach Ronald Koeman meegenomen ondanks een minder seizoen bij Ajax. De 52-voudig international is blij met zijn rol als pinchhitter, maar heeft zichzelf ook ten doel gesteld om een basisplaats te veroveren en hoopt Koeman elke dag te kunnen overtuigen. 

Voetbalanalyticus Valentijn Driessen heeft de zware omstandigheden tijdens een training van het Nederlands elftal beschreven. Hij gaf aan dat de training zo intensief was dat hij na tien minuten al aan de zuurstof moest. De training vond plaats onder 'bloedhete' omstandigheden.

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