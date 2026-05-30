Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

Amber

Wesley Sneijder heeft zichzelf van een andere kant laten zien in een opvallende promotievideo voor de serie MobLand. De voormalig Oranje-international kroop voor de gelegenheid in een acteerrol en rekende daarin af met een van de pijnlijkste momenten uit zijn voetbalcarrière: de beroemde teen van Iker Casillas.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Het bewuste moment vond plaats tijdens de WK-finale van 2010, toen Casillas met zijn voet een inzet van Arjen Robben wist te keren. Nederland slaagde er daardoor niet in op voorsprong te komen en zag Spanje uiteindelijk in de verlenging de wereldtitel veroveren.

Voor de promotiecampagne van MobLand werd dat trauma op humoristische wijze opnieuw onder de aandacht gebracht. In de video schakelt Sneijder de hulp in van de beruchte Harrigan-familie om voorgoed af te rekenen met zijn frustratie over de redding van Casillas.

Dat loopt echter anders dan verwacht. Waar Sneijder hoopte dat de Spaanse doelman slechts "licht zou worden aangepakt", schrikt hij zichtbaar van de harde aanpak van zijn nieuwe bondgenoten wanneer de inhoud van een koffer wordt onthuld.

Gerelateerd:
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

Bouwman ruikt kansen: "Ik hoop dat volgend jaar mijn jaar wordt"

'Kluivert krijgt sneer na piemel-video': "Helemaal niet slim"

Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"

Johan Inan tipt Jordi Cruijff: "Feyenoord als voorbeeld nemen"

Ex-Ajacied floreert: "Ze gebruikten hem niet op de juiste manier"

Derksen en Driessen niet eens over Weghorst: "Vier jaar verder"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws