VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

Wesley Sneijder heeft zichzelf van een andere kant laten zien in een opvallende promotievideo voor de serie MobLand. De voormalig Oranje-international kroop voor de gelegenheid in een acteerrol en rekende daarin af met een van de pijnlijkste momenten uit zijn voetbalcarrière: de beroemde teen van Iker Casillas.

Het bewuste moment vond plaats tijdens de WK-finale van 2010, toen Casillas met zijn voet een inzet van Arjen Robben wist te keren. Nederland slaagde er daardoor niet in op voorsprong te komen en zag Spanje uiteindelijk in de verlenging de wereldtitel veroveren.

Voor de promotiecampagne van MobLand werd dat trauma op humoristische wijze opnieuw onder de aandacht gebracht. In de video schakelt Sneijder de hulp in van de beruchte Harrigan-familie om voorgoed af te rekenen met zijn frustratie over de redding van Casillas.