VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

Roddelpraat heeft woensdag een opmerkelijke video op zijn YouTube-kanaal gepubliceerd. In de uitzending bespreken Jan Roos en Dennis Schouten presentator Wilfred Genee, die al jarenlang voetbalprogramma's presenteert en eerder door het duo werd beschuldigd van overspel.

In de nieuwe video toont Roddelpraat beelden waarop de getrouwde Genee in een café in Soest te zien zou zijn terwijl hij een onbekende vrouw zoent.

Bij de video schrijft Roddelpraat: "Hele pijnlijke beelden van Wilfred Genee in een café in Soest. Hij zoent met een andere vrouw. Betekent dit het einde van zijn huwelijk?"