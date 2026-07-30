VIDEO | Woedende Gattuso stuurt Taylor weg bij training Lazio

Kenneth Taylor heeft een akkefietje gehad met trainer Gennaro Gattuso. Op beelden van Radio Laziale is te zien hoe de twee een woordenwisseling krijgen tijdens een training.

Gattuso, die sinds deze zomer hoofdtrainer is bij Lazio, stormt tijdens een partijvorm plots het veld in en richt zijn woede daarbij op Taylor. De voormalig Ajacied reageerde daarop, maar daar was de Italiaanse oefenmeester niet van gediend. Taylor werd naar de kleedkamer gedirigeerd.