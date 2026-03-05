Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
VIDEO | Woedende Jordan Henderson wil reserve-bank aanvliegen

Max
bron: Viaplay
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © BSR Agency

Jordan Henderson liet zich dinsdagavond behoorlijk gaan. De voormalig Ajacied moest na de wedstrijd tussen Bournemouth en Brentford door zijn eigen teamgenoten tegengehouden worden. 

Het Premier League-duel eindigde in 0-0, maar na het laatste fluitsignaal was het nog niet gedaan met de actie. De directe aanleiding is niet duidelijk, maar Henderson was zeer gefrustreerd en zocht de confrontatie met de reservebank van Bournemouth.

De middenvelder van Brentford moest door eigen spelers en trainer worden tegengehouden. De woede leek niet gericht op hoofdtrainer Andoni Iraola, die de situatie juist probeerde te de-escaleren. 

