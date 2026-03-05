VIDEO | Woedende Jordan Henderson wil reserve-bank aanvliegen

Het Premier League-duel eindigde in 0-0, maar na het laatste fluitsignaal was het nog niet gedaan met de actie. De directe aanleiding is niet duidelijk, maar Henderson was zeer gefrustreerd en zocht de confrontatie met de reservebank van Bournemouth.

De middenvelder van Brentford moest door eigen spelers en trainer worden tegengehouden. De woede leek niet gericht op hoofdtrainer Andoni Iraola, die de situatie juist probeerde te de-escaleren.