VIDEO | Wout Weghorst wil weer geen hand geven aan Wouter Goes
Wout Weghorst en Wouter Goes Foto: © Screenshot X ESPN
AZ–Ajax eindigde niet alleen spannend op het veld, maar leverde ook een kort maar opvallend incident op na de wedstrijd. Wout Weghorst weigerde de hand van Wouter Goes, tot ergernis van de AZ-verdediger.
AZ leek lange tijd de overwinning binnen te halen dankzij een goal van Goes, maar diep in blessuretijd zorgde Kian Fitz-Jim met een kopbal alsnog voor de 1-1, waardoor Ajax een punt redde.
Het ongemakkelijke moment tussen Weghorst en Goes is geen nieuw fenomeen. Eerder dit seizoen botsten de twee al in Amsterdam, toen de Ajax-spits hard ingreep op de AZ-verdediger. Ook toen weigerde Weghorst de hand van Goes — en dit keer gebeurde hetzelfde opnieuw.
