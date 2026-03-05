VIDEO | Ziyech laat glimp van oude vorm zien met mooie goal

Het was de tweede goal van de Marokkaans international voor zijn nieuwe club nadat hij in de vorige wedstrijd een penalty benutte. De vleugelaanvaller worstelde bij Galatasaray en Al Duhail met zijn vorm en fitheid, maar laat nu in Marokko zien het voetballen nog niet verleerd te zijn.

De wedstrijd eindigde wel in mineur voor Ziyech, die geblesseerd naar de kant moest en zijn team met 1-2 zag verliezen.