2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
VIDEO | Ziyech laat glimp van oude vorm zien met mooie goal

Hakim Ziyech bij Al Duhail
Hakim Ziyech bij Al Duhail

Hakim Ziyech heeft woensdag opnieuw gescoord voor Wydad Casablanca. De voormalig speler van Ajax schoot prachtig raak in de wedstrijd tegen FAR Rabat. 

Het was de tweede goal van de Marokkaans international voor zijn nieuwe club nadat hij in de vorige wedstrijd een penalty benutte. De vleugelaanvaller worstelde bij Galatasaray en Al Duhail met zijn vorm en fitheid, maar laat nu in Marokko zien het voetballen nog niet verleerd te zijn.

De wedstrijd eindigde wel in mineur voor Ziyech, die geblesseerd naar de kant moest en zijn team met 1-2 zag verliezen. 

