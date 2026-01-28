Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

VIDEO'S | Ajax-fans vieren 25-jarig bestaan Ultras Amsterdam

Rik Engelbertink
bron: X @voetbalultras
Ajax fans vieren het 24 jarig bestaan van Ultras Amsterdam
Ajax fans vieren het 24 jarig bestaan van Ultras Amsterdam Foto: © VoetbalUltras

Ajax speelt om 21:00 uur de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Ajax-fans hebben voor het duel echter nog een ander evenement gepland staan. 

Ajax viert namelijk voorafgaand het duel tegen Olympiakos het 25-jarig bestaan van Ultras Amsterdam. Daarbij wordt er in de omgeving van de ArenA samen feest gevierd en wordt er ook vuurwerk afgestoken. 

Op woensdagavond speelt Ajax tegen Olympiakos. Een overwinning tegen de Griekse topclub is nodig om nog uitzicht te houden op een plek in de play-off fase van de Champions League. Ajax is daarbij wel sterk afhankelijk van resultaten op andere velden om nog door te gaan.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Henk Spaan

Spaan neemt het op voor Ajax-talent: "Hij wierp hem onder de bus"

0
José Luis Mendilibar

Olympiakos vreest: "Ajax heeft ook nog kans op de volgende ronde"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties