VIDEO'S | Ajax-fans vieren 25-jarig bestaan Ultras Amsterdam

Ajax viert namelijk voorafgaand het duel tegen Olympiakos het 25-jarig bestaan van Ultras Amsterdam. Daarbij wordt er in de omgeving van de ArenA samen feest gevierd en wordt er ook vuurwerk afgestoken.

Op woensdagavond speelt Ajax tegen Olympiakos. Een overwinning tegen de Griekse topclub is nodig om nog uitzicht te houden op een plek in de play-off fase van de Champions League. Ajax is daarbij wel sterk afhankelijk van resultaten op andere velden om nog door te gaan.