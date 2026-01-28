Het laatste Ajax Nieuws
VIDEO'S | Ajax-fans vieren 25-jarig bestaan Ultras Amsterdam
Ajax fans vieren het 24 jarig bestaan van Ultras Amsterdam Foto: © VoetbalUltras
Ajax speelt om 21:00 uur de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Ajax-fans hebben voor het duel echter nog een ander evenement gepland staan.
Ajax viert namelijk voorafgaand het duel tegen Olympiakos het 25-jarig bestaan van Ultras Amsterdam. Daarbij wordt er in de omgeving van de ArenA samen feest gevierd en wordt er ook vuurwerk afgestoken.
Op woensdagavond speelt Ajax tegen Olympiakos. Een overwinning tegen de Griekse topclub is nodig om nog uitzicht te houden op een plek in de play-off fase van de Champions League. Ajax is daarbij wel sterk afhankelijk van resultaten op andere velden om nog door te gaan.
Laatste nieuws
VIDEO'S | Ajax-fans vieren 25-jarig bestaan Ultras Amsterdam
Spaan neemt het op voor Ajax-talent: "Hij wierp hem onder de bus"
Olympiakos vreest: "Ajax heeft ook nog kans op de volgende ronde"
Johan Inan doet boekje open: "Hij komt uit de koker van Beuker"
"Olympiakos (Gate 7) met enorme groep fans in Amsterdam" (video)
Willaert wijst naar talent van Ajax: "Hij heeft het best lastig"
Bas Nijhuis van topper gehaald en komt voorlopig niet in actie
'Voormalig Ajax-talent (18) maakt overstap naar FC Barcelona'
Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Fred Grim voert wijzigingen door
Meer nieuws
Bounida wilde naar Ajax vanwege Nouri-drama: "Dat raakte hem"
'Ajax staat open voor vertrek Sutalo; vraagprijs flink verlaagd'
'Ajax troeft Europese grootmachten af in strijd om toptalent'
Heracles bevestigt terugkeer Pasveer, staat zondag al onder de lat
Ajax-huurling Rijkhoff imponeert: "Lekker ver uit de goal spelen"
'Ajax heeft drie hele duidelijke redenen voor transfer van Paes'
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Oud-technisch manager van Ajax verlengt contract bij PEC Zwolle
Van Leer: "Ik werd door een veel te dikke gozer onder druk gezet"
Van Barneveld (58) trots: "Ik was daarbij. Ik zat op de tribune"
Ouder nieuws
Driessen over oud-Ajacied: "Is altijd nummer 13 in de selectie"
Oud-Ajacied voor miljoenenbedrag naar Engeland; Ajax profiteert
Kenneth Perez: "Dat is voor Ajax helaas de nieuwe realiteit"
SC Heerenveen-verdediger ambitieus: "De top drie mag mij bellen"
Willem Weijs geniet van Ajax-talent: "Potverdorie, dacht ik toen"
Ajax legt het af en staat in middenmoot bij veldencompetitie
Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League
UEFA maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - Olympiakos
'Ajax betaalt dit bedrag voor Indonesisch international Paes'
Bounida verrast België: 'Ajax-talent kiest voor pikante overstap'
Video’s
Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"
Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League
Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"
Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"
0 reacties