VIDEO'S | Ajax scoort er op los: Steur, Konadu en Godts trefzeker

Ajax heeft vandaag in een vriendschappelijke wedstrijd met ruime cijfers gewonnen van RFC Seraing, de nummer vijftien in de Eerste Klasse B van België: 4-0. Sean Steur zette de ploeg van trainer Fred Grim al na twee minuten op voorsprong met een lage schuiver na een assist van Rayane Bounida.

Don-Angelo Konadu nam vervolgens op aangeven van Mika Godts de tweede treffer voor zijn rekening in de eerste helft en daardoor stond het 2-0 bij rust. In de tweede helft maakte Kenneth Taylor met een fraai afstandsschot, na een aanval over meerdere schijven, de derde Ajax-goal. Mika Godts wist in de tweede fout ook nog te profiteren van een foutje bij de Belgen en daardoor stond er uiteindelijk een ruime overwinning op het scorebord: 4-0.

Opstelling van Ajax in de eerste helft: Jaros; Rosa, Šutalo, Bouwman, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Bounida, Konadu, Moro



Opstelling van Ajax in de tweede helft: Jaros, Gaaei, Itakura, Baas, Jetten, Van den Boomen, Taylor, Gloukh, Edvardsen, Dolberg, Godts