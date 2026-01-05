Kick-off
'Ajax benaderde De Boer voor trainersfunctie, maar wordt afgewezen'
2026-01-04
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
VIDEO'S | Ajax scoort er op los: Steur, Konadu en Godts trefzeker

Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax heeft vandaag in een vriendschappelijke wedstrijd met ruime cijfers gewonnen van RFC Seraing, de nummer vijftien in de Eerste Klasse B van België: 4-0. Sean Steur zette de ploeg van trainer Fred Grim al na twee minuten op voorsprong met een lage schuiver na een assist van Rayane Bounida. 

Don-Angelo Konadu nam vervolgens op aangeven van Mika Godts de tweede treffer voor zijn rekening in de eerste helft en daardoor stond het 2-0 bij rust. In de tweede helft maakte Kenneth Taylor met een fraai afstandsschot, na een aanval over meerdere schijven, de derde Ajax-goal. Mika Godts wist in de tweede fout ook nog te profiteren van een foutje bij de Belgen en daardoor stond er uiteindelijk een ruime overwinning op het scorebord: 4-0. 

Opstelling van Ajax in de eerste helft: Jaros; Rosa, Šutalo, Bouwman, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Bounida, Konadu, Moro

Opstelling van Ajax in de tweede helft: Jaros, Gaaei, Itakura, Baas, Jetten, Van den Boomen, Taylor, Gloukh, Edvardsen, Dolberg, Godts

