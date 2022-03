Geschreven door Idse Geurts 04 mrt 2022 om 13:03

Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag zijn voorselectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. De bondscoach heeft vier Ajacieden geselecteerd. Zo mogen Steven Berghuis, Daley Blind, Jurriƫn Timber en Davy Klaassen zich opmaken voor wedstrijden in Oranje. Daarnaast zijn ook oud-Ajacieden Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Noa Lang van de partij bij het Nederlands elftal.

Toch is er een opvallende afwezige in de selectie van Van Gaal. Normaal gesproken behoort Ryan Gravenberch ook tot de selectie van het Nederlands elftal. De jonge middenvelder is dit keer echter niet opgenomen tot de voorselectie. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de iets minder sterke periode die Gravenberch doormaakt. Gravenberch is echter wel opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Ook Brian Brobbey en Kenneth Taylor hebben een uitnodiging voor Jong Oranje ontvangen.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 26 maart in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken. Vervolgens, op dinsdag 29 maart, speelt Oranje weer in Amsterdam tegen Duitsland. Het gaat hier om twee oefenwedstrijden.

De definitieve selectie wordt vrijdag 18 maart bekendgemaakt.