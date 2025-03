Vier Ajacieden gaan met Oranje Onder 19 naar EK in Roemenië

Tsjechië werd in het laatste en allesbeslissende groepsduel met 4-0 verslagen. Sparta-speler Ayoub Oufkir was woensdagavond de grote uitblinker in het Tsjechische Chomutov. Hij scoorde alle vier de goals namens het Onder 19 elftal.

Oranje had het zich na winst op Kroatië (2-1) en een teleurstellend gelijkspel tegen Luxemburg (0-0) nog lastig weten te maken. Tsjechië moest daardoor verslagen worden.