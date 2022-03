Geschreven door Idse Geurts 18 mrt 2022 om 13:03

Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag zijn definitieve selectie voor het Nederlands elftal bekendgemaakt. In deze selectie is ruimte voor vier Ajacieden. Steven Berghuis, Daley Blind, Davy Klaassen en Jurriën Timber hebben een uitnodiging ontvangen van de bondscoach. Dit betekent dat alle Ajacieden uit de voorselectie ook onderdeel zijn van de definitieve selectie. Daarnaast zijn er vier oud-Ajacieden opgeroepen. Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Noa Lang en Tim Krul mogen zich ook melden in Zeist.

Verder zijn er ook spelers van Ajax geselecteerd voor Jong Oranje. Het gaat hier om Brian Brobbey, Ryan Gravenberch, Devyne Rensch en Kenneth Taylor. Gravenberch zit normaal gesproken bij het ‘grote’ Oranje, waardoor dit toch een domper moet zijn voor de jonge middenvelder. Gelukkig krijgt Gravenberch bij Jong Oranje de kans om zich weer in de schijnwerpers te spelen.

Oranje speelt aan het einde van deze maand twee oefenwedstrijden. Op zaterdag 26 maart speelt Nederland tegen Denemarken en dinsdag 29 maart is Duitsland de tegenstander. Beide wedstrijden worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.