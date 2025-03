Vier Ajax-talenten opgenomen in voorselectie Oranje Onder 19

Dies Janse, Don-Angelo Konadu, Precious Ugwu en Mark Verkuijl zijn opgenomen in de voorselectie van Oranje Onder 19. Dat maakt de KNVB bekend.

De voorselectie voor het jeugdelftal van Oranje werd vrijdag bekendgemaakt. De definitieve selectie van coach Peter van der Veen wordt op vrijdag 14 maart bekendgemaakt.

Oranje Onder 19 speelt in maart in Tsjechië drie wedstrijden in de eliteronde van de EK-kwalificatie. De tegenstanders zijn de beloften van Kroatië, Luxemburg en Tsjechië.