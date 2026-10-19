Vier (!) spelers van Ajax in Elftal van de Week: "Bijzonder knap"

Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en Martijn Meerdink heeft maar liefst vier spelers van de club uit Amsterdam opgenomen in zijn Elftal van de Week op de website van de Telegraaf . Owen Wijndal is de linksback.

"Al een paar keer is Owen Wijndal van Ajax afgeschreven. Maar hij komt altijd terug", legt hij uit. "Hij gaat onverstoorbaar door. Tegen Groningen won hij de meeste van zijn grondduels en had hij ook aanvallend een flink aandeel", constateert Meerdink, die ook vol lof is over Ajax-talent Aaron Bouwman.

"Dat Aaron Bouwman op zijn leeftijd een vaste waarde is voor de defensie van Ajax, is bijzonder knap. Hij kan nog wat meer indribbelen", adviseert hij. "Dan verplicht hij een tegenstander om keuzes te maken. Dat is vooral een kwestie van veel doen. Tegen FC Groningen scoorde hij opnieuw uit een corner.”