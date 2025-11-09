AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Viergever alert tegen Ajax: "Ontslag heeft impact op een groep"

Thomas
bron: Voetbal International
Nick Viergever
Nick Viergever Foto: © Pro Shots

Nick Viergever maakt zich op voor een bijzonder duel in de Galgenwaard. De ervaren verdediger van FC Utrecht treft zondag zijn oude club Ajax, waar hij tussen 2014 en 2018 actief was. Met de Domstedelingen hoopt hij op een sterke prestatie tegen de Amsterdammers, die net een wisseling van de wacht hebben doorgemaakt.

"Nu tegen Ajax, weer een mooi potje", vertelt de 36-jarige verdediger aan Voetbal International. Bij Ajax werd deze week trainer John Heitinga ontslagen, en volgens Viergever kan dat van invloed zijn op het team. "Het ontslag van een trainer heeft altijd wel impact op een groep. Zij moeten erop gaan reageren. Ze zullen misschien niet veel veranderen in de opstelling of in de tactiek. Maar er gebeurt wel iets, ze zullen in elk geval een stapje extra moeten doen. Het is altijd een gek iets."

De verdediger, die donderdagavond tegen FC Porto zijn 94ste Europese wedstrijd voor een Nederlandse club speelde, heeft vertrouwen in een sterke Utrechtse wedstrijd. "Ik hoop dat wij zo'n pot als tegen Porto kunnen spelen, dan zijn wij zeer strijdbaar tegen Ajax."

Met zijn optreden tegen Porto passeerde Viergever Luuk de Jong als Nederlands recordhouder qua Europese duels voor een club uit de Eredivisie. "Tijdens het duel ben ik er niet mee bezig geweest. Maar het is ook niet zomaar iets. Zoveel wedstrijden spelen op zo’n hoog niveau is wel iets waar ik trots op kan zijn. Ik heb heel mooie Europese wedstrijden gespeeld en heel mooie campagnes meegemaakt."

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim legt keuzes voor startopstelling uit: "Hij is taakbewust"

0
Fred Grim

MATCHDAY| Grim wijzigt opstelling op vijf posities tegen FC Utrecht

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd