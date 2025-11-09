Viergever alert tegen Ajax: "Ontslag heeft impact op een groep"

Nick Viergever maakt zich op voor een bijzonder duel in de Galgenwaard. De ervaren verdediger van FC Utrecht treft zondag zijn oude club Ajax, waar hij tussen 2014 en 2018 actief was. Met de Domstedelingen hoopt hij op een sterke prestatie tegen de Amsterdammers, die net een wisseling van de wacht hebben doorgemaakt.

"Nu tegen Ajax, weer een mooi potje", vertelt de 36-jarige verdediger aan Voetbal International. Bij Ajax werd deze week trainer John Heitinga ontslagen, en volgens Viergever kan dat van invloed zijn op het team. "Het ontslag van een trainer heeft altijd wel impact op een groep. Zij moeten erop gaan reageren. Ze zullen misschien niet veel veranderen in de opstelling of in de tactiek. Maar er gebeurt wel iets, ze zullen in elk geval een stapje extra moeten doen. Het is altijd een gek iets."

De verdediger, die donderdagavond tegen FC Porto zijn 94ste Europese wedstrijd voor een Nederlandse club speelde, heeft vertrouwen in een sterke Utrechtse wedstrijd. "Ik hoop dat wij zo'n pot als tegen Porto kunnen spelen, dan zijn wij zeer strijdbaar tegen Ajax."

Met zijn optreden tegen Porto passeerde Viergever Luuk de Jong als Nederlands recordhouder qua Europese duels voor een club uit de Eredivisie. "Tijdens het duel ben ik er niet mee bezig geweest. Maar het is ook niet zomaar iets. Zoveel wedstrijden spelen op zo’n hoog niveau is wel iets waar ik trots op kan zijn. Ik heb heel mooie Europese wedstrijden gespeeld en heel mooie campagnes meegemaakt."