Viergever blikt terug: "Dat was bij Ajax een zwarte bladzijde"

"Ik ben er zeker blij mee", vertelt Viergever in gesprek met De Telegraaf. "Ik ben van Sparta naar AZ gegaan. Daar heb ik mooie jaren gehad en de beker gewonnen. Daarna heb ik de stap naar een topclub (Ajax, red.) gemaakt om die druk te voelen. Helaas zonder landstitel. Mooie Europese wedstrijden gespeeld. Het Nederlands elftal nog gehaald. Dat zijn dingen waar ik trots op ben."

"Het missen van de Europa League-finale door een schorsing was wel een zwarte bladzijde", doelt hij op het treffen met Manchester United in 2017. "De Graafschap-uit met Ajax (in 2016, red.) was ook een zwarte bladzijde. Met PSV heb ik ook zo'n moment meegemaakt. En ook de degradatie met Sparta was een zwarte bladzijde. Maar dat hoort ook bij het leven. Dat heb je persoonlijk ook. In je privé-leven heb je ook met tegenslagen te maken."