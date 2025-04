Viergever doet Ajax pijn: "Dit is wat je wil tegen een topclub"

"Dit is een geweldige middag, een werelddag", zei Viergever bij ESPN na het duel tegen de koploper. "We waren vol in de wedstrijd en hadden een plan. Voorin hebben we gevaarlijke jongens en dan kun je tot kansen komen en goals maken. Dit is wat je wil tegen een topclub, spelen op het toppen van je kunnen."

Viergever was ook lovend over zijn medespelers en het publiek van Utrecht. "Hoe Mike van der Hoorn aan het strijden was met Brian Brobbey, in combinatie met de interactie met het publiek... Daar kun je van genieten. Ik keek af en toe om me heen naar de fans, dit is waar je het voor doet."

Toch was het zeker geen gemakkelijke middag. "Natuurlijk is het zwaar. Je moet er steeds bij blijven met je hoofd en steeds die arbeid leveren. Daar zijn we goed in en natuurlijk doet het pijn, maar als het succes oplevert, kun je blijven doorgaan. We zijn morgen met Pasen ook vrij."