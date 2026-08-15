Viergever eerlijk: "Zij probeerden me al een paar jaar te halen"

In Nederland heeft Nick Viergever met AZ, PSV, Ajax en FC Utrecht vrijwel alle topclubs van het land op zijn CV gezet. De herfstdagen van zijn carrière gaat hij echter doorbrengen bij PEC Zwolle, waar de verdediger deze zomer tekende.

"Het gevoel bij de club was al snel goed. PEC probeerde al een paar jaar om me te halen, maar ik zat goed bij Utrecht", zegt Viergever tegenover Voetbal International. "Van gesprekken kwam het toen nooit, maar PEC informeerde weleens naar me. Toen we deze zomer in gesprek gingen, wist ik natuurlijk wat PEC voor club is en waarvoor ze staan." "De mensen zijn ook belangrijk voor me. Ik ben een mensenmens en als ik een gesprek heb, krijg ik meteen een indruk van hoe iemand is als persoon. Dan proef je een sfeer en als die goed voelt, heb ik geen week bedenktijd nodig. Ik hak dan binnen 24 uur de knoop door, zoals ik nu heb gedaan", vervolgt hij.

Viergever had als transfervrije speler ook langer kunnen wachten op een club. "Ja, maar dat hoefde ik niet. PEC voelde goed en dat avontuur wilde ik aangaan. Hier ligt een leuke uitdaging en het plaatje klopte. Mijn ambitie, de rol die ik hier kan vervullen, de verwachtingen van PEC. Ook mijn familie had er een goed gevoel bij." "Ik weet wie ik ben, wat ik kan en waarin ik minder goed ben. Dat is een bepaald profiel", zegt hij. "Voelt een beetje gek om dat over mezelf te zeggen, maar ik denk dat ik met dat profiel goed pas bij PEC. Ik ben hongerig om de club en de groep verder te helpen en om beter te worden." "Jonge jongens helpen, tips geven en vooral ook mijn eigen ding doen. Op het veld laten zien wat ik kan. Het leuke aan voetbal is dat je er continu van kan leren. Zelfs nu nog, op mijn leeftijd. Ik leer nog steeds van iedere wedstrijd", besluit hij.