Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"
Nick Viergever heeft zondag zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht gespeeld. Hij vertrekt na vier seizoenen uit de Domstad. De ervaren verdediger hoopt dat het nog niet het einde van zijn profcarrière betekent.
"Ik heb vier mooie jaren gehad bij FC Utrecht en ik ben trots dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan hoe de club er nu voorstaat. Met vanaf dag 1 als doel om Europees voetbal te halen en dat is dit jaar gelukt met een groepsfase in de Europa League", aldus de aanvoerder van FC Utrecht in De Telegraaf.
De 36-jarige verdediger is na achttien seizoenen als profvoetballer nog niet klaar met voetballen. "Ik voel me goed en fit en ik heb dit seizoen veel gespeeld. Mijn intentie is om door te gaan. Maar een nieuwe club moet wel een mooie uitdaging hebben."
Hij staat open voor zowel een nieuwe club in de Eredivisie als een buitenlands avontuur. "Ik houd nog alle opties open en wil kijken wat er op mijn pad komt. Als er niks komt, kan ik altijd nog beslissen om te stoppen en mijn trainerspapieren te gaan halen. Maar het liefst ga ik door, want ik vind het voetballen nog veel te leuk."
