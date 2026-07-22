Viergever over clubloze periode: "Wist even niet waar ik moest kijken"
Nick Viergever is nog lang niet klaar met voetballen. Dat gaat hij vanaf dit seizoen in Zwolle doen. Bij Voetbal International blikt hij zerug op zijn zomer.
"Het was wel even apart, hoor', begint de linkspoot. "Tijdens het afgelopen seizoen wist ik al dat ik door wilde. Vervolgens ging ik op vakantie en dan denk je er vaak aan. Het competitieschema wordt bekend, ik wist even niet waar ik moest kijken. Ik wist ook niet waar ik naartoe moest werken, dus ik trainde maar voor mezelf. Wanneer het zou beginnen, wist ik even niet."
"Ondertussen hadden de kinderen vakantie en was ik vaak thuis. Toen dacht ik wel: ik voel me goed en fit en ik vind het hartstikke leuk om op het veld te staan. Ik wilde door. Toen PEC zich eenmaal meldde, werd alles vrij snel duidelijk. PEC werd het meest concreet en het voelde vertrouwd. Ik wilde ook graag met mijn gezin in Nederland blijven", aldus Viergever.
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