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Viergever roemt oud-Ajax-spits: "Alleen van hem onder de indruk"

Rik Engelbertink
Nick Viergever
Nick Viergever Foto: © MTB-Photo

Nick Viergever maakte in zijn carrière indruk bij clubs als Ajax, PSV en FC Utrecht. In zijn nadagen speelt hij voor PEC Zwolle, dat op zaterdagmiddag speelt tegen zijn oude club FC Utrecht. Dani de Wit is zijn directe tegenstander, maar dat doet Viergever niet zoveel. 

Slechts één spits vond Viergever echt imponerend om tegen te spelen. "Alleen van Zlatan Ibrahimovic was ik echt onder de indruk. Dat zat in zijn persoonlijkheid en hoe hij op het veld stond", zegt Viergever tegenover ESPN

"Ik ging echt anders de duels aan. Daar heb ik wel van geleerd. Daarna ging ik met een andere mindset spelen tegen dat soort topspelers", zegt Viergever, die een aantal jaar geleden nog met Greuther Fürth tegen het Bayern München van Robert Lewandowski speelde. De Poolse had negentien duels op rij gescoord, maar kwam niet langs Viergever. 

Ondanks dat Viergever geen druk voelt, heeft hij wel zin in het treffen met FC Utrecht. "Het is altijd leuk om tegen je oude werkgever te spelen, maar al helemaal wanneer je er zo recent hebt gezeten. Er zitten nog heel veel mensen met wie ik jarenlang gewerkt heb. Het zal heel vertrouwd voelen wanneer ik daar kom."

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