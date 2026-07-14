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Viergever stopt nog niet: "Vind het spelletje nog veel te leuk"

Arthur
Nick Viergever
Nick Viergever Foto: © BSR Agency

Voor Nick Viergever betekende het oefenduel van PEC Zwolle met Al-Jazira een bijzonder moment. De ervaren verdediger maakte zijn officieuze debuut voor de Zwollenaren, nadat de oud-Ajacied afgelopen zomer vertrok bij FC Utrecht. Aan stoppen denkt de routinier nog niet.

Viergever kwam na rust binnen de lijnen en kreeg direct de aanvoerdersband om zijn arm. Zelf hecht de 36-jarige verdediger daar echter weinig waarde aan. "Een band is een band, ik ben gewoon mezelf. Maar ik coach of speel niet anders met die band om", stelt hij tegenover RTV Oost.

Met zijn ervaring wil Viergever vooral een leidende rol vervullen binnen de jonge selectie van PEC Zwolle. "Dat moet ik wel doen ja. Met de ervaring die ik meenemen, de persoon die ik ben. Ik wil jongens graag helpen en sturen in het veld. De tactiek overbrengen, een verlengstuk zijn. Jongens aansporen de juiste dingen te doen en het team verder te helpen. Die band is dan symbolisch. Ryan Thomas is denk ik al jarenlang de aanvoerder hier, dus het maakt niet uit."

Dat Viergever na zijn afscheid bij FC Utrecht voor PEC Zwolle koos, kwam voor velen als een verrassing. Zelf ziet hij die stap juist als een logische keuze. "Het avontuur eindigde in Utrecht en dan ga je verder kijken. Ik wil gewoon nog heel graag voetballen. Afgelopen seizoen veel gespeeld, ik voel me goed en de honger was nog niet gestild. Ik had nog veel ambitie om nog ergens een rol te vervullen. En het klikte vanaf het eerste gesprek met de trainer en Gerry en dan sta je nu op het veld en dat voelt goed."

Na zijn vertrek uit de Domstad zat Viergever enige tijd zonder club. Juist in die periode ontdekte hij dat stoppen nog geen optie was. "Ik vind het spelletje nog veel te leuk. Ik zat thuis in de rol van vader en dat zag ik mezelf nog niet doen het komende jaar. Het begon zo erg te kriebelen om te voetballen en gewoon door te gaan. Waarom zou je stoppen als je je goed voelt, je familie kan het opbrengen en het kost je zelf geen moeite. Dan moet je genieten van op het veld staan met die jonge jongens. Dat houdt je ook jong."

Tot slot sprak de oud-verdediger van FC Utrecht met een glimlach vol waardering over zijn thuissituatie. "Mijn vrouw doet alle dagelijkse dingetjes. Dat deed ik nu een paar dagen achter elkaar. Dan krijg je heel veel respect voor je vrouw. Dat had ik al, maar dan besef je ineens wat ze allemaal moet doen. Drie kinderen opvoeden. Zeker ik nu ook weer veel hier ben. Dus zeker veel respect daarvoor. En dat wil ik nog een paar jaar uitstellen om in die rol te komen", zegt hij met een glimlach.

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