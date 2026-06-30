Viergever tekent na FC Utrecht-vertrek bij Eredivisie-club
Nick Viergever heeft een nieuwe club gevonden. De 36-jarige verdediger komt transfervrij over van FC Utrecht en tekent voor één jaar bij PEC Zwolle.
Viergever blijft in de Eredivisie. Na vier jaar bij FC Utrecht gaat de centrale verdediger aan de slag in Zwolle. Met Viergever haalt PEC een ervaren verdediger binnen. Hij wordt gezien als de opvolger van Anselmo García MacNulty, die transfervrij naar het buitenland is vertrokken.
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Viergever tekent na FC Utrecht-vertrek bij Eredivisie-club
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