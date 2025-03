Viergever looft Ajacied: "Ik vind dat je hem altijd moet opstellen"

Nick Viergever heeft veel lof voor zijn oud-teamgenoot Bertrand Traoré. Traoré, de man vol verrassingen, is volgens Viergever van de buitencategorie.

"Niet normaal goed", klinkt Viergever in het Algemeen Dagblad. "Ik zag toen ook echt de drive en een taakbewuste speler. Hij is een slangenmens. Met die heupbeweging zet hij iedereen op het verkeerde been."

Viergever ziet een genialiteit die hij niet ziet bij andere spelers. Als ongrijpbare, wendbare en onvoorspelbare aanvaller valt Traoré steeds meer op in het moderne voetbal, vindt Viergever. "Types als Bertrand zijn van een uitstervend ras. Zeker op de Nederlandse velden."

Dat soort spelers moet je volgens Viergever koesteren. "Ik kan juist genieten van iemand die op intuïtie een man kan passeren. Ik vind ook dat je die altijd moet opstellen. Voor zulke spelers gaan mensen naar het stadion."