Geschreven door Kevin Ligtvoet 15 mrt 2021 om 11:03

Donderdag is het alweer tijd voor de volgende wedstrijd, Ajax reist af naar Zwitserland en moet een 3-0 voorsprong verdedigen tegen Young Boys. Niemand bij de Amsterdammers is geschorst, maar er staan wel een aantal spelers op scherp voor een eventuele kwartfinale.

Vier Ajacieden mogen geen gele kaart pakken donderdag, omdat ze anders de eerste kwartfinale zullen missen. Daley Blind, Perr Schuurs en David Neres stonden al op scherp voor het eerste duel met de Zwitserse koploper, en Nico Tagliafico mag zichzelf toevoegen aan dit rijtje na zijn gele kaart van vorige week.

In de Champions- of Europa League krijgt een speler een schorsing wanneer hij, vanaf speelronde 1 in de groepsfase, drie keer geel pakt. Daarna gebeurt hetzelfde bij vijf, zeven, negen en zo door. Ajax neemt de gele kaarten uit de groepsfase van de Champions League mee naar het nieuwe toernooi. Na de kwartfinale worden alle kaarten kwijtgescholden.