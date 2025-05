'Ajax moet vrezen: vijf absolute sterkhouders willen vertrekken'

Volgens het Algemeen Dagblad dreigt Ajax deze zomer een flinke aderlating te ondergaan. De krant spreekt zelfs van een “krater” die in de selectie geslagen wordt. Niet alleen willen meerdere basisspelers vertrekken, ook zit de club met een groep terugkerende huurlingen die financieel zwaar op de begroting drukt. Spelers als Borna Sosa, Chuba Akpom, Carlos Forbs en Sivert Mannsverk hebben in hun contract laten vastleggen dat hun salaris stijgt bij plaatsing voor de Champions League – een scenario dat inmiddels achterhaald is. Ajax zou dan ook vastbesloten zijn om deze spelers van de hand te doen.

Tegelijkertijd willen diverse sterkhouders deze zomer een transfer maken. Jorrel Hato wordt al maandenlang gevolgd door topclubs uit de Premier League, en zijn vertrek lijkt slechts een kwestie van tijd. Ook Brian Brobbey en Kenneth Taylor worden nadrukkelijk in verband gebracht met een zomerse overstap, al lijkt concrete belangstelling vooralsnog uit te blijven. Jordan Henderson, die tot medio 2026 onder contract staat, lijkt eveneens op weg naar de uitgang. Josip Sutalo is de meest recente toevoeging aan de lijst met potentiële vertrekkers.