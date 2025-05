Vijf Ajacieden afgemaakt bij Vandaag Inside: "Terug naar de amateurs"

Bij Vandaag Inside zijn de meningen duidelijk: de titelstrijd is zo goed als beslist. Johan Derksen twijfelt er niet aan dat PSV zondag de schaal pakt, ondanks de eerdere ruime voorsprong van Ajax. Collega René van der Gijp ziet in de huidige situatie toch nog een klein lichtpuntje voor de Amsterdammers.

"PSV. Ik heb daar nooit aan getwijfeld, hoor", zegt Derksen vastberaden op de vraag wie er kampioen wordt. "Alleen de Ajax-supporters vinden het erg, de rest heeft leedvermaak." Ajax zag in de slotfase van het seizoen een voorsprong van negen punten verdwijnen. Na drie wedstrijden op rij zonder zege is de ploeg van Francesco Farioli inmiddels ingehaald door PSV, dat één punt meer heeft en zondag op Het Kasteel het kampioenschap binnen kan slepen.

Toch benadrukt Van der Gijp dat niemand had verwacht dat Ajax überhaupt nog mee zou doen om de titel. "Ze hebben een keeper van 42 (41, red.), een rechtsback waar we verleden jaar van zeiden dat hij terug moet naar de amateurs (Anton Gaaei red.), ze hebben die Sutalo, is niet veel", Henderson is niks én ze hebben een spits die er vier in een seizoen maakt."

Toch heeft Ajax beter gepresteerd dan eerder verwacht was. "Als je verleden jaar gezegd had dat Farioli tweede zou worden met een punt achterstand, had ik het niet geloofd..."