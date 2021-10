Geschreven door Idse Geurts 01 okt 2021 om 13:10

Bondscoach Louis van Gaal heeft vijf Ajax-spelers opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar. Daley Blind, Steven Berghuis, Jurriƫn Timber, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen behoren tot de definitieve selectie van Oranje. In de voorselectie was ook nog plaats voor Devyne Rensch, maar hij heeft de schifting helaas niet overleefd. Rensch is wel opgeroepen voor Jong Oranje. Daarnaast mogen ook Kenneth Taylor en Jay Gorter aansluiten bij de selectie van Jong Oranje.

Ook heeft Van Gaal enkele oud-Ajacieden geselecteerd. Zo is er natuurlijk plek voor Frenkie de Jong en Mathijs de Ligt. Een grotere verrassing is de selectie van Noa Lang. Na zijn vertrek bij Ajax, speelt Lang al bijna anderhalf jaar de sterren van de hemel bij Club Brugge. Toch is dit pas de eerste keer dat de jonge buitenspeler is opgeroepen voor Oranje. Het is de oud-Ajacied in ieder geval van harte gegund.

Het Nederlands elftal speelt op 8 oktober in Riga tegen Letland. Vervolgens staat op 11 oktober de wedstrijd tegen Gibraltar op de planning. Deze wordt afgewerkt in De Kuip.