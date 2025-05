'Vijftal Ajax-miskopen deze zomer niet welkom bij eerste selectie'

Het Algemeen Dagblad weet dat Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Jakov Medic en Sivert Mannsverk niet meer welkom zijn in 'kleedkamer 1'. "Voor de trainers is het echter wel prettig als hun degradatie in goede banen geleid wordt. Daarvoor dient Ajax goed uit te zoeken wat contractueel geoorloofd is", zo klinkt het.

Ajax hoopt zo meer druk te zetten en een permanent vertrek van de overbodige spelers te forceren. Deze aankopen van Sven Mislintat liggen nog voor meerdere jaren voor een goed salaris vast, dus hoopt Ajax met verkopen meer financiële ruimte te verkrijgen.