Geschreven door Jelmer Jager 20 jun 2020 om 11:06

Vrijdag heeft Ajax vijf jeugdspelers gecontracteerd. Het is voor alle vijf de talenten het eerste contract.

Terrence Douglas (18, Jong Ajax komend seizoen), Olivier Aertssen (15, Ajax O18 komend seizoen) en Charlie Setford (16, Ajax O17/18 komend seizoen) tekenden allemaal een contract dat loopt tot medio 2023. Het contract van Aertssen zal in gaan wanneer hij in augustus 16 jaar wordt. De talentvolle verdediger maakte indruk in zijn eerste seizoen bij Ajax. Hij promoveerde al snel naar O17 waar hij uitgroeide tot basisspeler. “Dit voelt natuurlijk geweldig. En ik ben vooral heel blij. Ook dat Ajax vertrouwen in mij heeft en nu heeft beloond met een contract. Dat is geweldig”, reageert Aertssen tegenover Ajax TV.

Ook Setford is erg blij met het contract. De doelman stond nadrukkelijk in de belangstelling van enkele grote Engelse en Duitse clubs. “Dit is heel mooi. Ik heb hier acht jaar op gewacht. Ik heb er hard voor gewerkt en ben hier heel erg trots op. Ik heb altijd van dit moment gedroomd en dat het moment nu hier is, is echt heel mooi”, zegt de talentvolle doelman.

Nordin Musampa (18, Jong Ajax komend seizoen) en Julius Dirksen (17, Ajax O18 komend seizoen) tekenden een tweejarig contract tot medio 2022.