'Villarreal wil liefst dertig miljoen euro betalen voor Ajax-flop'

In de slotfase van de transfermarkt is Georges Mikautadze een gewilde naam. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Villarreal serieuze interesse in de spits van Olympique Lyon, die een jaar geleden nog zonder succes bij Ajax speelde.

De 24-jarige Georgiër vertrok in de zomer van 2023 van Metz naar Amsterdam, maar wist daar nooit te overtuigen. In Lyon is hij inmiddels uitgegroeid tot basisspeler én belangrijke pion onder trainer Paulo Fonseca.

Toch staat de deur open voor een vertrek. Lyon moet deze zomer nog circa veertig miljoen euro binnenhalen en luistert daarom naar aanbiedingen. Villarreal zou werken aan een bod van rond de dertig miljoen euro, terwijl ook Brentford belangstelling toont en in staat wordt geacht het Spaanse voorstel te evenaren.