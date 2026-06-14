"Vind het een schande dat Wout Weghorst is geselecteerd voor Oranje"

Ralf Seuntjens heeft stevige kritiek geuit op de aanwezigheid van Wout Weghorst in de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van Lommel SK begrijpt niet waarom de Ajax-spits is opgeroepen voor het WK en stelt dat zijn prestaties van het afgelopen seizoen daarvoor onvoldoende zijn geweest.

Tijdens een gesprek bij Sportnieuws ging het eerst over de rol van Memphis Depay binnen Oranje. Robert Maaskant verwacht dat de spits ook zonder basisplaats van grote waarde kan zijn voor de ploeg van Ronald Koeman. "We gaan er allemaal vanuit dat we de groepsfase doorkomen", steekt Maaskant van wal. "Daar hebben we Memphis niet voor nodig. We hebben Memphis wel nodig als we echt verder willen komen, maar dat kan ook in een rol zijn als pinchhitter."

Die opmerking leidde tot een reactie van Seuntjens, die blij zou zijn als Depay de rol van invaller op zich neemt. Daarmee zou volgens hem een andere spits minder in beeld komen. "Ik ben sowieso blij dat Memphis Depay fit is, want dan wordt hij misschien de pinchhitter in plaats van Weghorst", haakt Seuntjens in. Vervolgens spaarde de voormalig NAC Breda-speler de Ajax-aanvaller niet. Volgens Seuntjens heeft Weghorst afgelopen seizoen onvoldoende laten zien om een plek in de nationale selectie te rechtvaardigen.

"Dat is sowieso al fijn. Ik vind het een schande dat de man is geselecteerd. Als ik zie wat hij het afgelopen seizoen bij Ajax heeft laten zien. Ik heb hem live gezien bij NAC en dan zeggen ze: zijn verdedigende arbeid is geweldig. Hij heeft niet een duel van Clint Leemans als centrale verdediger gewonnen." Seuntjens plaatst bovendien vraagtekens bij de argumenten die vaak worden gebruikt om Weghorst te verdedigen. Volgens hem zou een spits zich vooral moeten onderscheiden in balvastheid en aanvallende bijdrage. "Als je als spits een bal vasthoudt, hoef je er minder achteraan te lopen", besluit Seuntjens.

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