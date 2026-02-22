Meldingen
Vink adviseert Ajax: "Hij is El Patron, zo'n type ontbeert ze"

Thomas
bron: De Eretribune
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Marciano Vink heeft zich lovend uitgelaten over Darko Nejasmic na het duel tussen Ajax en NEC. De analist van ESPN zag de Kroatische middenvelder uitgroeien tot een bepalende kracht in de Johan Cruijff Arena en vindt dat de Amsterdammers een dergelijk type hard nodig hebben op het middenveld.

"El Patron. Hij is de patron van NEC", stelt Vink bij De Eretribune. "Hij laat wekelijks zien dat hij gewoon echt een toegevoegde waarde is. In een team dat zo aanvallend wil spelen is hij degene die het slot op de deur is. Hij past op het huis, noem al die termen maar op. Maar hij kan ook ontzettend goed voetballen. Hij heeft overzicht." Volgens Vink brengt Nejasmic precies de balans die Ajax momenteel mist.

De oud-middenvelder ziet bovendien hoe belangrijk de Kroaat is in de omschakeling. "Veel van de aanvallen die de tegenstander denkt te plaatsen, de tegenstoten, daar zit hij zó goed tussen. Hij heeft een goed gevoel voor positie en duikt overal voor", vervolgt Vink. Op de vraag of Nejasmic niet een logischere aankoop zou zijn dan Kodai Sano, op wie Ajax in de winter een bod uitbracht, is hij duidelijk. "Als je een zes zoekt zou je eerder bij hem uitkomen dan Sano", beaamt hij.

Tot slot vergelijkt Vink beide spelers nogmaals en steekt hij zijn voorkeur niet onder stoelen of banken. "Sano is een prima voetballer, die een heel mooie periode heeft gehad met fantastisch spel. Alleen deze jongen (Nejasmic, red.) verzaakt niet. Het is echt een jongen die de ruimtes ziet. Ook vandaag had hij de meeste tackles, intercepties en gewonnen duels. Hij geeft nooit op. Ajax ontbeert zo'n type."

