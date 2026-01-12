Vink: "Ajax wilde dat hij bleef, maar zijn moeder had heimwee"

Marciano Vink is zeer te spreken over Cedric Hatenboer. De twintigjarige middenvelder streek deze transferperiode neer bij Telstar en maakte eerder al indruk in de jeugdopleiding van Ajax, waar Vink hem van dichtbij zag spelen. In aanloop naar Telstar - Ajax deelt de ESPN-analist bovendien een opmerkelijk detail uit die periode.

"Ajax wilde dat hij bleef toen hij in de O14 speelde. Cedric wilde heel graag blijven, maar zijn moeder had heimwee", vertelt Vink. "Ze woonden in Amsterdam. Maar zijn moeder is een echte Rotterdamse, dus die wilde terug naar Rotterdam."

Via Sparta, Alphense Boys en Feyenoord kwam Hatenboer uiteindelijk terecht bij Excelsior Rotterdam, waar hij zijn debuut in het profvoetbal maakte. Afgelopen zomer waagde hij de stap naar RSC Anderlecht, maar daar brak hij niet door. "Soms past een club bij je en soms niet. Het kan zomaar zijn geweest dat Anderlecht niet de juiste stap in zijn ontwikkeling is geweest. Het kan zijn dat Telstar hem weer een boost omhoog gaat geven."

Vink bewaart warme herinneringen aan Hatenboer als jeugdspeler. "Een fantastisch mooie speler, toen al. Zo mooi. Hij was wel een beetje dromerig en een beetje sloom, maar zo’n goede techniek. Eén van de smaakmakers in de Ajax-jeugd", aldus de oud-international. "Ik vind het zo leuk dat die jongen in het profvoetbal terecht is gekomen. Hij heeft exceptionele passingskwaliteiten. Ook zijn functionele techniek is bijzonder hoog."

Hatenboer kende een ongelukkige wedstrijd tegen Ajax: na 53 minuten spelen kreeg hij rood na een overtreding op Regeer.