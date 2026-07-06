Vink baalt flink: "Jordi Cruijff laat niets meer van zich horen"
Gery Vink heeft afgezien van een terugkeer naar Ajax, nadat een mogelijke samenwerking op niets uitliep. Volgens de 60-jarige trainer kwam dat doordat technisch directeur Jordi Cruijff na een eerste gesprek geen contact meer opnam. Uiteindelijk koos Vink voor een vijfjarig avontuur bij derdedivisionist TEC uit Tiel.
Vink vertelt dat Ajax hem ongeveer twee maanden geleden benaderde voor de functie van trainer van Onder 19. "Er was nu sprake van dat ik het Onder 19-team zou gaan trainen. Ik heb een gesprek gevoerd, maar daarna heeft Jordi Cruijff (sinds februari de technisch directeur van Ajax, red.) niets meer van zich laten horen. Toen ben ik verder gaan kijken", laat hij tegenover Algemeen Dagblad weten.
De voormalig assistent-trainer van Willem II en Vitesse sprak vervolgens met meerdere clubs uit het betaald voetbal, maar besloot uiteindelijk zijn handtekening te zetten bij TEC. "Afstand en tijd waren voor mij de belangrijkste factoren. In het profvoetbal ben je 24/7 met een club bezig en moet je soms ook hotelovernachtingen nemen. In het amateurvoetbal houd ik meer tijd over en kan ik overdag individuele trainingen blijven geven aan spelers bij mij thuis. Ik heb alle opties naast elkaar gelegd en kwam tot de conclusie dat TEC nu het beste bij mij past."
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