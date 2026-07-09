Vink begrijpt Ajax-kritiek niet: "Ze snappen het echt wel"

Marciano Vink en Ali Boussaboun vinden het geen probleem dat Míchel gebrekkig Engels spreekt. De oefenmeester doet zijn interviews nog in het Spaans.

Boussaboun weet dat het niet uniek is dat de trainer niet direct met zijn spelersgroep kan communiceren. "Ik heb in het Midden-Oosten gewerkt. Daar hadden ze ook gewoon vertalers", vertelt hij in WK Praat van ESPN. "Gewoon een tolk die erbij loopt."

Ook Vink vindt het geen groot probleem. "Spelers willen het zien, ze zitten de hele dag op hun telefoon. Ze weten echt wel wat ze fout doen. Als de trainer in het gebrekkige Engels gewoon aangeeft hoe hij het wil hebben, snappen ze het echt wel", benadrukt de voormalig profvoetballer. "Natuurlijk."