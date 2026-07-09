Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vink begrijpt Ajax-kritiek niet: "Ze snappen het echt wel"

Max
bron: ESPN
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © BSR Agency

Marciano Vink en Ali Boussaboun vinden het geen probleem dat Míchel gebrekkig Engels spreekt. De oefenmeester doet zijn interviews nog in het Spaans.

Boussaboun weet dat het niet uniek is dat de trainer niet direct met zijn spelersgroep kan communiceren. "Ik heb in het Midden-Oosten gewerkt. Daar hadden ze ook gewoon vertalers", vertelt hij in WK Praat van ESPN. "Gewoon een tolk die erbij loopt."

Ook Vink vindt het geen groot probleem. "Spelers willen het zien, ze zitten de hele dag op hun telefoon. Ze weten echt wel wat ze fout doen. Als de trainer in het gebrekkige Engels gewoon aangeeft hoe hij het wil hebben, snappen ze het echt wel", benadrukt de voormalig profvoetballer. "Natuurlijk."

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

0
Daley Blind met een grote glimlach

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marciano Vink
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Wout Weghorst na zijn benutte strafschop

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'

'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws