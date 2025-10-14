Vink bezorgd om Ajax-spits na botsing: "Een achterlijke actie"

Vlak voor rust kreeg Konadu een diepe pass van Jaden Slory. De Ajax-spits dacht aanvankelijk richting het doel van de tegenstander te kunnen doorbreken, totdat hij hard botste met de uit zijn doel gestormde Virvilas. De schrik was groot, want Konadu bleef even onbeweeglijk liggen. Uiteindelijk kon hij, onder begeleiding, zelf van het veld lopen.

"Je verwacht ook niet als spits dat de keeper daar opeens komt. Die zit in je dode hoek", vertelt Vink bij ESPN. "Konadu verwacht eigenlijk een bal te kunnen aannemen, en richting de keeper te kunnen rennen. Hij kijkt gewoon volledig naar de bal. En dan die keeper... Het is een achterlijke actie om met allemaal verdedigers om je heen één of ander luchtduel te willen winnen. Gelukkig staat hij weer. Dit zijn echt lelijke momenten."