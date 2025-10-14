Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Vink bezorgd om Ajax-spits na botsing: "Een achterlijke actie"

Cherine
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Don-Angelo Konadu werd dinsdagavond bij Jong Oranje slachtoffer van een achterlijke actie volgens Marciano Vink. Vlak voor rust botste de Ajax-spits hard op de uit zijn doel gestormde Litouwse keeper Julius Virvilas, waarna hij even roerloos bleef liggen.

Vlak voor rust kreeg Konadu een diepe pass van Jaden Slory. De Ajax-spits dacht aanvankelijk richting het doel van de tegenstander te kunnen doorbreken, totdat hij hard botste met de uit zijn doel gestormde Virvilas. De schrik was groot, want Konadu bleef even onbeweeglijk liggen. Uiteindelijk kon hij, onder begeleiding, zelf van het veld lopen.

"Je verwacht ook niet als spits dat de keeper daar opeens komt. Die zit in je dode hoek", vertelt Vink bij ESPN. "Konadu verwacht eigenlijk een bal te kunnen aannemen, en richting de keeper te kunnen rennen. Hij kijkt gewoon volledig naar de bal. En dan die keeper... Het is een achterlijke actie om met allemaal verdedigers om je heen één of ander luchtduel te willen winnen. Gelukkig staat hij weer. Dit zijn echt lelijke momenten."

Het laatste Ajax Nieuws Marciano Vink Don-Angelo Konadu Jong Oranje
