Vink: "Bij Ajax gebeuren dingen die onvoorspelbaar slecht zijn"

Ajax toonde onder leiding van Francesco Farioli waarschijnlijk een heel andere strijdlust in het Champions League-duel met Olympique Marseille (4-0), denkt Anco Jansen na afloop in Voetbalpraat van ESPN.

De Amsterdammers gingen dinsdagavond hard onderuit in Frankrijk. Na slechts een halfuur keek Ajax al tegen een 3-0 achterstand aan en verloor uiteindelijk met 4-0. Marciano Vink stelt dat Ajax nog geluk heeft gehad met het eindresultaat. "Er gebeuren zoveel dingen bij Ajax die zo voorspelbaar slecht zijn."

Jansen sluit zich aan bij zijn tafelgenoot en is kritisch over de intensiteit in de verdediging bij balverlies. "Als je dat nu soms ziet in de omschakeling, dit was onder Farioli echt nooit gebeurd, daar ben ik van overtuigd."

Ondanks de zware nederlaag complimenteerde trainer John Heitinga zijn ploeg na afloop, iets wat Jansen enigszins begrijpt. "Hij zit ook in een moeilijk parket. Hij kan wel zeggen: ik heb er spijt van. Dan krijgt hij ook weer een heleboel over zich heen, hij moet positief blijven op een bepaalde manier. Zo'n interview zegt mij niet zo heel veel."