Vink blikt terug op Ajax-pitch invasion: "Ik sprintte het veld af"

Zowel bij Willem II - FC Dordrecht als bij Telstar - Den Bosch kwam het publiek na afloop het veld op. "Ik vond het echt niet kunnen wat er gebeurde bij Willem II. Je weet dat dezelfde figuren het veld op waren gesprint als ze die penaltyserie hadden verloren en dan hadden de Willem II-spelers moeten rennen voor hun leven", reageert Vink bij ESPN. "Een dag eerder werd het echt vechten bij Telstar - Den Bosch, schandalig."

Vink maakte het in 1990 als speler van Ajax ook mee, als was er toen meer reden voor de supporters voor een feest. "We werden met Ajax kampioen op bezoek bij N.E.C., toen sprintte ik het veld af, met mijn shirt in mijn hand. Dat weet ik nog", blikt de analist terug. "Maar nogmaals: we werden kampioen, dus het was geen halve finale van de play-offs."