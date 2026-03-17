Vink boos op speler: "Of het nou met Weghorst is tegen Ajax"

De aanleiding is het duel met Heracles Almelo, waarin Lequincio Zeefuik na afloop weigerde Goes een hand te geven. Dat vindt Vink veelzeggend. "Dat maakt het juist extra wrang", zegt hij bij Voetbalpraat. "Zeefuik is niet de moeilijkste, denk ik. Hij is een beetje een grote beer die in het veld staat. Soms is hij onbeholpen, soms geniaal. Hij is de hele wedstrijd aan het beuken met Goes, waar hij denk ik wel plezier in heeft."

Volgens Vink ging het tijdens de wedstrijd verder dan alleen fysiek duelspel. "Maar op een gegeven moment zagen wij van boven dat ze ook met elkaar praatten", vervolgt hij. "Dat was een beetje uitdagen, uitdagen, uitdagen. Ik weet niet wat er gezegd is, want ik stond er niet tussen. Maar dat Zeefuik na negentig minuten uiteindelijk zó boos is dat hij geen handen wil schudden met zijn teamgenoot met wie hij een paar maanden geleden nog in de kleedkamer zat: dat zegt wel heel veel over het feit dat die Goes toch wel weer niet over de schreef is gegaan."

De analist had juist het idee dat Goes zich had verbeterd. "Hij was met een psycholoog bezig, kreeg hulp en was aan de beterende hand, vond ik. Heel lang was er weinig tot niks, geen spitsen die zichzelf verloren in de strijd met hem."

Toch ziet Vink dat het gedrag weer terugkomt in spannende wedstrijden. "Maar ik merk wel dat wanneer de spanning hoog wordt, dus een topwedstrijd - of het nou met Weghorst is tegen Ajax, of Saibari en Perisic bij PSV - dat hij het dan nodig heeft om zichzelf op te pompen. Een beetje opblazen, raar doen, gek doen. Daar zijn we echt klaar mee, dat moet kappen. Wees gewoon een verdediger van wie iedereen zegt: die is klaar voor de volgende stap."