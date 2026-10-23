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Vink breekt lans voor Ajax-talenten: "Hij is eigenlijk overal"

Niek
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © BSR Agency

Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Atalanta Bergamo en Jorthy Mokio was opnieuw één van de uitblinkers in de ploeg van trainer Michel Sanchez. Marciano Vink hoopt dat de talentvolle middenvelder voorlopig in de basis blijft staan. 

"Ik vind wel dat Mokio een must is. Je moet dynamiek hebben", sprak hij bij 'VoetbalPraat' op ESPN. "Dat zie je ook aan Feyenoord en PSV. Je moet dynamiek hebben op het middenveld. Dan kom je niet weg met Davy Klaassen, Julian Brandt en Sofyan Amrabat. Dat vind ik te weinig", constateert Vink. 

"Ik vind Brandt iets meer naar voren en Mokio eromheen veel meer het Ajax-beeld. Mokio is eigenlijk overal", vervolgt hij enthousiast. "Dat vind ik veel meer het Ajax-beeld uitstralen dan dat gereserveerde", aldus Vink, die hoopt dat Ouazane ook eens een kans gaat krijgen vanaf de aftrap. 

"Dan heb je Gloukh. Dan ben je toch afhankelijk van welke Gloukh je krijgt. Ik ga hem hier echt niet afbranden", benadrukt hij. "Hij heeft soms wedstrijden waarin hij er goed in zit en gevaarlijk is, maar hij zou veel meer moeten scoren. Alleen, Ouazane… Hoelang moet die jongen nog in zijn nek blijven hijgen?"

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