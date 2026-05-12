Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
Ajax heeft opnieuw veel kritiek te verwerken gekregen na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht. Kenneth Perez en Marciano Vink waren in het programma Dit was het Weekend vooral verbaasd over het verval van de Amsterdammers in de tweede helft én de manier waarop de ploeg opnieuw een doelpunt incasseerde uit een standaardsituatie.
Perez zag Ajax voor rust nog degelijk voor de dag komen, maar vond dat het elftal daarna volledig wegzakte. "Dat was één ding. En de inhoud, wederom", verzuchtte de analist bij ESPN. "Je zag de wedstrijd tussen al die andere wedstrijden. In de eerste helft was Ajax prima. Je zag in het laatste halfuur steeds meer blauw in balbezit. Blauw drukte, dat was dus FC Utrecht."
Ook de vele tegengoals uit spelhervattingen blijven volgens de analisten een groot probleem. Vink haalde aan dat liefst 22 procent van de tegentreffers van Ajax voortkomt uit standaardsituaties. Perez reageerde daar cynisch op. "Ze vonden het leuk en grappig om kleine spelers te kopen. Ze dachten: dat lijkt ons een goed idee. Als je klein bent en niet zo goed bent in dode spelmomenten, moet je out of the box denken."
Daarnaast kreeg ook doelman Maarten Paes kritiek van Perez. De oud-international vindt dat de keeper nadrukkelijker aanwezig moet zijn in het strafschopgebied bij hoge ballen en corners. Vink was op zijn beurt scherp over de organisatie bij corners en vrije trappen. "Degene die de spelhervattingen bij Ajax neerzet, moet functie elders. Het kan niet zijn dat er door Baas wordt gezegd dat het niet de hoogste prioriteit heeft. Je bent daarin gewoon de slechtste. Dat kan voor een club als Ajax gewoon, ook al loop je met zeven miniatuurpoppetjes in het veld, niet."
De analist begreep weinig van de manier waarop Mike van der Hoorn in blessuretijd kon scoren. "Wie dekt Van der Hoorn? Baas en Steur doen eigenlijk niks. Ik begrijp totaal niet wie dit heeft bedacht."
Perez ziet bovendien dat het probleem verder gaat dan alleen standaardsituaties. Volgens hem zakt Ajax fysiek structureel weg in wedstrijden. "Ajax door de jaren heen is nooit een kampioen geweest in dit soort dingen. Nu is het levensbelangrijk, omdat je zelf niet de baas bent", stelde hij. Daarbij wees hij ook op de vele late tegengoals dit seizoen. "Je moet in het eerste uur het verschil gemaakt hebben, want je weet dat ze in elkaar zakken."
Vink sloot zich daarbij aan. "Dat is bizar. Dat ze in het slot geen kracht meer hebben." Perez kon het nauwelijks bevatten en besloot met een sneer richting de selectie: "En dit zijn spelers die dromen van een grote competitie?"
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"
NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"
Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"
Ajax Vrouwen-spits feliciteert PSV niet volmondig: "Win zelf graag"
'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'
Ajax tegen FC Groningen? "Dat wordt een bizarre wedstrijd..."
Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"
Van der Gijp kritisch op Ajax: "Gewoon heel slecht gedaan..."