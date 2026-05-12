Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"

Ajax heeft opnieuw veel kritiek te verwerken gekregen na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht. Kenneth Perez en Marciano Vink waren in het programma Dit was het Weekend vooral verbaasd over het verval van de Amsterdammers in de tweede helft én de manier waarop de ploeg opnieuw een doelpunt incasseerde uit een standaardsituatie.

Perez zag Ajax voor rust nog degelijk voor de dag komen, maar vond dat het elftal daarna volledig wegzakte. "Dat was één ding. En de inhoud, wederom", verzuchtte de analist bij ESPN. "Je zag de wedstrijd tussen al die andere wedstrijden. In de eerste helft was Ajax prima. Je zag in het laatste halfuur steeds meer blauw in balbezit. Blauw drukte, dat was dus FC Utrecht." Ook de vele tegengoals uit spelhervattingen blijven volgens de analisten een groot probleem. Vink haalde aan dat liefst 22 procent van de tegentreffers van Ajax voortkomt uit standaardsituaties. Perez reageerde daar cynisch op. "Ze vonden het leuk en grappig om kleine spelers te kopen. Ze dachten: dat lijkt ons een goed idee. Als je klein bent en niet zo goed bent in dode spelmomenten, moet je out of the box denken."

Daarnaast kreeg ook doelman Maarten Paes kritiek van Perez. De oud-international vindt dat de keeper nadrukkelijker aanwezig moet zijn in het strafschopgebied bij hoge ballen en corners. Vink was op zijn beurt scherp over de organisatie bij corners en vrije trappen. "Degene die de spelhervattingen bij Ajax neerzet, moet functie elders. Het kan niet zijn dat er door Baas wordt gezegd dat het niet de hoogste prioriteit heeft. Je bent daarin gewoon de slechtste. Dat kan voor een club als Ajax gewoon, ook al loop je met zeven miniatuurpoppetjes in het veld, niet."